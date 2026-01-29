Iran Kallas | Pasdaran inseriti nelle lista delle organizzazione terroristiche dell’Ue Teheran | Grave errore strategico

L’Unione Europea ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, confermando la decisione presa da Bruxelles. Kaja Kallas ha scritto sui social che questa mossa rappresenta una risposta alla repressione in Iran, che non può essere ignorata. Teheran invece definisce questa scelta un grave errore strategico. La tensione tra l’UE e l’Iran si alza ancora di più, alimentando un clima di incertezza e scontro tra le parti.

L'annuncio è arrivato da Kaja Kallas. "La repressione non può restare senza risposta – ha scritto sui social l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue -. I ministri degli Esteri dell'Ue hanno appena compiuto il passo decisivo di designare la Guardia rivoluzionaria iraniana come organizzazione terroristica. Ogni regime che uccide migliaia di suoi concittadini sta lavorando per la propria rovina". E' emerso "il consenso" sulla definizione dei pasdaran come organizzazione terroristica ma "questo non significa che non si debba dialogare" con Teheran, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio esteri riunito a Bruxelles.

