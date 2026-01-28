Kallas avverte l’Europa: la Russia resta una minaccia a lungo termine. Con l’Ucraina che continua a resistere, la crisi si fa sempre più grave. Nell’ultimo anno, l’Europa ha dovuto affrontare attacchi informatici, sabotaggi alle infrastrutture, interferenze di vario tipo e minacce militari provenienti dalla Russia. La situazione sembra peggiorare, e ora più che mai bisogna stare all’erta.

"La crisi che stiamo affrontando si è aggravata drasticamente nell'ultimo anno. Mentre ci avviciniamo al quarto anno di guerra della Russia contro l'Ucraina, stiamo respingendo attacchi informatici, sabotaggi contro infrastrutture critiche, interferenze straniere e manipolazione delle informazioni, intimidazioni militari, minacce territoriali e ingerenze politiche. Ed è diventato dolorosamente chiaro che la Russia rimarrà una grave minaccia per la sicurezza a lungo termine". Lo dice l'Alta Rappresentante Ue Kaja Kallas nel suo intervento alla conferenza annuale dell'Agenzia europea della Difesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La Russia è una minaccia a lungo termine". Kallas avverte l'Europa

