Udinese-Fiorentina memoria Astori | screening cardiaci gratuiti allo stadio

Lunedì 2 marzo 2026 si svolge la partita tra Udinese e Fiorentina, in occasione dell’anniversario della morte di Davide Astori. Prima del calcio d’inizio, allo stadio vengono offerti screening cardiaci gratuiti ai tifosi, come gesto simbolico legato alla memoria del calciatore scomparso. L’iniziativa coinvolge le due squadre e le autorità sportive, con il fine di promuovere la prevenzione medica tra i sostenitori.

A 8 anni dalla scomparsa di Davide, iniziativa shock per la prevenzione: test gratuiti al Bluenergy Stadium. L'anniversario della scomparsa di Davide Astori trasforma il posticipo tra Udinese e Fiorentina di lunedì 2 marzo 2026 in un manifesto di responsabilità sociale e prevenzione medica. A otto anni dalla tragedia di Udine, l'Associazione Astori, i due club e la Lega Serie A hanno ufficializzato un protocollo d'intesa che trascende la commemorazione formale. Il tributo sul terreno del Bluenergy Stadium sarà il volano per un'operazione di screening cardiologico gratuito su vasta scala, coordinata dal Reparto di Cardiologia dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con l'obiettivo di convertire il ricordo dell'ex capitano viola in un'azione clinica preventiva accessibile alla collettività.

