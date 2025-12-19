Crisi Fiorentina la Fiesole annuncia | Con l' Udinese diserteremo lo stadio per i primi 20 minuti

In seguito alla recente sconfitta in Conference League e alle difficoltà in corso, la Curva Fiesole annuncia una protesta significativa durante la prossima partita contro l'Udinese. I tifosi viola hanno deciso di disertare lo stadio per i primi 20 minuti, manifestando il loro dissenso e chiedendo un cambiamento urgente per il futuro della squadra. Un gesto che sottolinea la crisi e la volontà di tornare a sostenere con forza la Fiorentina.

Crisi Fiorentina: zero vittorie in 15 gare e in ritiro fino a data da destinarsi - Dramma sportivo in casa Fiorentina: la squadra viola sembra entrata in un tunnel senza fine, con i tifosi ormai rassegnati e il club costretto ad agire. calciocasteddu.it

Fiorentina, la Juve per risorgere. Kean guida l’attacco: le scelte di Vanoli - Il mantra di Paolo Vanoli ripetuto quasi fino all’ossesso in questi giorni di lavoro e di avvicinamento ... tuttosport.com

FIORENTINA UDINESE IL PREPARTITA

Una crisi senza fine, Fiorentina 15ma costretta agli spareggi - facebook.com facebook

#Fiorentina, anche in Europa è crisi nera. Il #Losanna vince 1-0 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.