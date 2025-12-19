Crisi Fiorentina la Fiesole annuncia | Con l' Udinese diserteremo lo stadio per i primi 20 minuti
In seguito alla recente sconfitta in Conference League e alle difficoltà in corso, la Curva Fiesole annuncia una protesta significativa durante la prossima partita contro l'Udinese. I tifosi viola hanno deciso di disertare lo stadio per i primi 20 minuti, manifestando il loro dissenso e chiedendo un cambiamento urgente per il futuro della squadra. Un gesto che sottolinea la crisi e la volontà di tornare a sostenere con forza la Fiorentina.
Dopo l'ennesima brutta figura della Fiorentina, con il ko in Conference League contro il Losanna, la Curva Fiesole ha deciso di dire basa e dare il via a una dura contestazione che prenderà il via nella gara di domenica contro l'Udinese, altra partita fondamentale per la squadra viola per cercare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
