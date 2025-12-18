DIRETTA Losanna-Fiorentina 0-0 poche emozioni allo stadio della Tuilière

La sfida tra Losanna e Fiorentina si mantiene senza reti al momento, offrendo poche emozioni al pubblico presente allo stadio della Tuilière. La partita è equilibrata, con entrambe le squadre che cercano spunti interessanti senza riuscire a sbloccare il risultato. Continuate a seguire gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere le ultime novità e le eventuali occasioni che potrebbero cambiare l’inerzia del match.

DIRETTA/ Losanna Fiorentina (risultato 0-0): Kouadio spreca un’occasione! (18 dicembre 2025) - Conference League, Diretta Losanna Fiorentina: in una stagione molto complicata, i Viola cercano quantomeno la gioia in campo europeo (18 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net

DIRETTA / Losanna-Fiorentina 0-0, poche emozioni allo stadio della Tuilière - Doppio errore di Nicolussi Caviglia e Marì che porta al tacco di Lekoueiry per l'accorrente Fofana, che dal limite dell'area calcia col mancino, palla fuori di poco. firenzetoday.it

6ª giornata della fase campionato di Conference League, Losanna-Fiorentina. Audio commento dalle 20.55 su @Direttaofficial #uefa #conference #league #lausanne #acf #fiorentina #diretta #flashscore x.com

#Calcio #Supercoppa Al via stasera la prima semifinale: a Riyadh si affrontano Napoli e Milan, fischio d'inizio alle 20. Alle 21 Losanna-Fiorentina, partita della sesta giornata di #ConferenceLeague: radiocronaca in diretta su #Radio1 https://www.raiplaysou facebook

