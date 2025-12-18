DIRETTA Losanna-Fiorentina 0-0 poche emozioni allo stadio della Tuilière

18 dic 2025

La sfida tra Losanna e Fiorentina si mantiene senza reti al momento, offrendo poche emozioni al pubblico presente allo stadio della Tuilière. La partita è equilibrata, con entrambe le squadre che cercano spunti interessanti senza riuscire a sbloccare il risultato. Continuate a seguire gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere le ultime novità e le eventuali occasioni che potrebbero cambiare l’inerzia del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA32' Piccoli prova a girarsi in area, ma Mouanga è bravo nel non concedere un centimetro all'attaccante viola.28' Azione confusa con un batti e ribatti rischioso vicino alla porta di Martinelli, poi con i piedi lo stesso portiere della Fiorentina spazza via. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

