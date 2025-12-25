Rientra a casa dopo la Messa di Natale travolto e ucciso da un’auto | caccia al pirata della strada
Un rientro a casa nel silenzio della notte di Natale, spezzato da un impatto violento e da una fuga. È morto così un uomo di 75 anni, investito da un’auto mentre tornava dalla Messa di Natale a Leini, nel Torinese. L’episodio è avvenuto tra la notte di mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, intorno alle 2.30, in via Monte Grappa, davanti al civico 27. Dopo l’urto, il conducente si è allontanato senza fermarsi: è caccia al pirata della strada. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura avrebbe colpito l’anziano con grande violenza, trascinandolo sull’asfalto per circa trenta metri prima di dileguarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
