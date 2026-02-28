Ucciso a coltellate 33enne residente a Pisa | si indaga nel mondo dello spaccio

Nella notte di venerdì 27 febbraio, un uomo di 33 anni originario di Palermo e residente a Pisa è stato trovato morto all’interno di un’abitazione di via Reginaldo Giuliani. La vittima, che lavorava come designer di cucine per un’azienda multinazionale, è deceduta a causa di ferite da arma da taglio. Le indagini si concentrano sul mondo dello spaccio di droga.

L'omicidio è avvenuto nella notte di venerdì 27 febbraio vicino alla stazione Rifredi, a Firenze: la vittima è Gabriele Citrano Nella notte di venerdì 27 febbraio il corpo senza vita di Gabriele Citrano, 33enne originario di Palermo ma da diversi mesi residente a Pisa, dove aveva trovato lavoro come designer di cucine in un'azienda multinazionale, è stato ritrovato all'interno di un'abitazione di via Reginaldo Giuliani. Sulla salma dell'uomo sono state riscontrate ferite di arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, insieme al reparto delle investigazioni scientifiche incaricato di analizzare la scena. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

“Ucciso a coltellate, c’è un arresto”. Omicidio nel mondo dello sport: chi è la vittimaOmicidio nel quartiere Santa Lucia a Viterbo: in un appartamento di Strada Santa Barbara è stato ucciso Giovanni Bernabucci, 51 anni, ultras della...

Salerno, salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio: fermato 33enne(Adnkronos) – Omicidio a Sarno, in provincia di Salerno, dove un salumiere è stato accoltellato a morte nel suo negozio.

Contenuti e approfondimenti su Ucciso.

Temi più discussi: Spedizione punitiva finisce in tragedia: 33enne ucciso a coltellate a Firenze; La lite, la fuga e l'accoltellamento in casa: mistero sul 33enne ucciso a Firenze; Spedizione punitiva finisce in omicidio, ucciso palermitano di 33 anni a Firenze; Roma, uomo ucciso a coltellate in strada in zona Aurelio: fermati due stranieri.

Firenze: 33enne ucciso con un coltellata dopo liteE' un 33enne di origine siciliana l'uomo trovato morto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani a Firenze, con ferite di arma da taglio. Tutto sarebbe in ... controradio.it

Ucciso a coltellate in casa, mistero sul moventeAll’interno dell’alloggio la situazione sarebbe precipitata ulteriormente. La violenza avrebbe coinvolto anche un’altra persona presente in casa. I residenti della palazzina avrebbero udito urla e ... livesicilia.it

Vincenzo Campanile ha ucciso 7 pazienti. In appello riconosciuti i motivi di valore sociale x.com

Il cugino di Abderrahim Mansouri, ucciso dall’agente Carmelo Cinturrino a Rogoredo, racconta a Fanpage “Mi disse che il poliziotto voleva sempre più soldi”. Una testimonianza che apre nuovi scenari mentre continuano le indagini della Procura per ricostruir - facebook.com facebook