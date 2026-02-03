Salerno salumiere ucciso a coltellate nel suo negozio | fermato 33enne

Un salumiere è stato ucciso con diverse coltellate nel suo negozio a Sarno, in provincia di Salerno. La polizia ha arrestato un 33enne sospettato di aver compiuto il delitto. Le forze dell’ordine stanno verificando i motivi dell’omicidio e ricostruendo la vicenda. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima.

(Adnkronos) – Omicidio a Sarno, in provincia di Salerno, dove un salumiere è stato accoltellato a morte nel suo negozio. È accaduto poco dopo la mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, un 33enne con diversi precedenti si sarebbe introdotto nella salumeria e, dopo una violenta colluttazione, avrebbe sferrato diversi fendenti al commerciante 60enne, uccidendolo. Sul posto.

