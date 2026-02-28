Tutto sulla finale di Sanremo | ospiti scaletta e programma

La finale del Festival di Sanremo si avvicina e oggi si conoscono i dettagli su ospiti, scaletta e programma. La serata segue la precedente, caratterizzata da cover e duetti, che non ha conquistato il pubblico per ritmo e intrattenimento. I preparativi per l’ultima fase dell’evento sono in corso, con le esibizioni dei finalisti e gli interventi degli ospiti previsti nel programma.

Archiviata la serata delle cover e dei duetti, che di certo non ha brillato per ritmo e intrattenimento, il Festival di Sanremo si avvia alla conclusione di questa edizione. Questa sera, infatti, Carlo Conti e Laura Pausini annunceranno il vincitore della 76a edizione del festival, che verrà scelto dalla combinazione dei voti del Televoto, Sala Stampa, tv e web e giuria delle radio. In un’edizione che, al di là degli ascolti, è apparsa piatta se non proprio noiosa, la finale diventa l’ultimo banco di prova per Carlo Conti, che nel 2027 non tornerà alla guida del programma come direttore artistico. Cosa succederà questa sera. Con una struttura ormai consolidata nel corso delle quattro serate che ci siamo lasciati alle spalle, anche stasera Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati da due co-conduttori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

