Sanremo 2026 al via la serata cover | scaletta programma e ospiti

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 è dedicata alle cover e si svolge sul palco dell’Ariston. Durante questa fase, vengono eseguite reinterpretazioni di brani famosi, con la partecipazione di vari artisti e ospiti. La scaletta e il programma della serata sono stati annunciati, offrendo uno spettacolo di musica e performance dal vivo. La serata si concentra sulla presentazione di cover da parte degli artisti in gara.

La serata delle cover è senza dubbio una delle più attese del Festival di Sanremo. Ecco tutto quello che dovremmo aspettarci stasera La quarta serata del Festival di Sanremo è quella dedicata alle cover. Sul palco dell’Ariston, sotto la guida di Carlo Conti e Laura Pausini, tutti e trenta gli artisti in gara si esibiranno con brani scelti da loro, accompagnati da ospiti che provengono dal mondo dello spettacolo e della musica e che spaziano da Cristina D’Avena a Fabrizio Moro, da Francesca Fagnani all’attore Claudio Santamaria. Gli spettatori, dunque, avranno l’occasione di godere di una serata cadenzata da brani molto conosciuti, eseguiti da artisti inaspettati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: cover e duetti di venerdì 27 febbraio (cantanti, ospiti, voto)La quarta serata di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio, è quella che il pubblico chiama da sempre “serata cover”.

Sanremo 2026 La Serata delle Cover

