Viale Palmiro Togliatti aggrediti e rapinati da una banda Due sono ancora in fuga

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, su viale Palmiro Togliatti, due persone sono state vittime di una rapina a mano armata. L’intervento della polizia di Stato, chiamata dai disperati richiami di due giovani bengalesi, ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Al momento, due sospetti sono stati identificati, mentre altri sono ancora in fuga. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alla sicurezza nella zona.

Rapina a mano armata, nella notte tra il 6 e il 7 gennaio, su viale Palmiro Togliatti. Erano circa le 2 quando una pattuglia del reparto Volanti della polizia di Stato è stata richiamata dalle grida e dai gesti disperati di due ragazzi di nazionalità bengalese.I due giovani hanno raccontato agli.

