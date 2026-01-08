Genova turisti aggrediti in centro dalla gang di maranza diciottenne preso a bottigliate e rapinato

A Genova, negli ultimi giorni, si sono verificati episodi di aggressione e rapina nel centro città, coinvolgendo giovani di origine nordafricana. Un diciottenne è stato attaccato con bottiglie e derubato da un gruppo di sei minori. Le autorità, carabinieri e polizia, sono al lavoro per identificare e fermare i responsabili, in un contesto di crescente attenzione alle problematiche di ordine pubblico in zona.

Tre colpi in pochi giorni: carabinieri e polizia mobilitati per trovare i responsabili. Lo studente è stato circondato da sei minori di origine nordafricana Sei contro uno. Prima lo hanno immobilizzato, dopo averlo bloccato con forza mentre camminava per strada, poi gli hanno spaccato una bot.

Genova, coppia di turisti aggredita dopo la serata in un locale: “Seguiti sul bus e rapinati sotto l’albergo” - E sulla linea 1 venerdì scorso un altro furto: tre denunciati ... ilsecoloxix.it

Se oltre a non avere treni, aerei e strade adeguate, non c’è controllo e i turisti vengono rapinati, sarà durissima per #Genova continuare ad essere una meta turistica. Bisogna fare di più per aiutare la vocazione turistica di #Genova. Molto di più - facebook.com facebook

In più di 50mila per salutare il 2025 e inaugurare il 2026. Con noi i Pinguini Tattici Nucleari, genovesi e turisti che hanno raggiunto Genova per questo concerto, per una città che vuole ripartire dalla grande musica. Abbiamo lavorato per voi, continueremo a far x.com

