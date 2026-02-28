Turista fa un tour fotografico a Punta Bianca e trova un cadavere | accorrono carabinieri e pompieri

Un turista che stava facendo un tour fotografico a Punta Bianca, nella zona di contrada Drasy, ha trovato un cadavere. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri e i pompieri, che sono intervenuti sul posto. La scoperta è avvenuta nella suggestiva area costiera di Agrigento, dove sono arrivati le forze dell’ordine e i soccorritori. La zona è stata messa sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

Un cadavere è stato ritrovato nella zona di Punta Bianca-contrada Drasy. A segnalarlo, al numero unico d'emergenza (il 112 ndr), è stato un turista che stava facendo un tour fotografico nell'incantevole zona costiera di Agrigento. Sul posto si sono subito precipitati i carabinieri del nucleo.