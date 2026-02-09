Cadavere tra gli scogli di Calamoresca la scoperta fatta da un turista Disposta l’autopsia

Questa mattina, sul lungomare di Livorno, si è diffusa la notizia del ritrovamento di un cadavere tra gli scogli di Calamoresca. Un turista, passeggiando lungo la costa, ha notato il corpo e ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il medico legale, che hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. La vittima, un uomo di circa settant’anni, sembra non aver subito segni evidenti di violenza, ma le indagini proseguono per capire cosa

Livorno, 9 febbraio 2026 – Il corpo senza vita di una persona intorno ai settant’anni d’età è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri sugli scogli della zona di Calamoresca, tra Piombino e Populonia, in provincia di Livorno. La scoperta è avvenuta nell’area del Fosso alle Canne, lungo la via dei Cavalleggeri, dopo la segnalazione di un turista, che aveva notato il cadavere tra gli scogli e ha immediatamente dato l’allarme. La notizia è riportata oggi da Il Tirreno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti. Secondo quanto emerso, il corpo non presenterebbe segni evidenti di violenza, ma al momento – spiegano dal comando provinciale – non è possibile escludere alcuna ipotesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cadavere tra gli scogli di Calamoresca, la scoperta fatta da un turista. Disposta l’autopsia Approfondimenti su Calamoresca Scogli Travolta da un’auto a Chieti, non ce l’ha fatta Anna Colonna: disposta l’autopsia Lunedì 12 gennaio si svolgerà l’autopsia su Anna Colonna, la donna di 69 anni deceduta dopo essere stata investita mercoledì sera a Chieti. Cadavere in un appartamento di Ischia: disposta l'autopsia Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Calamoresca Scogli Argomenti discussi: Trovato un cadavere sugli scogli a Calamoresca, mistero sull’identificazione; Si sa ancora poco del cadavere della donna trovato in mare a Trapani; Capannori, trovata morta in un ruscello; Migrante recuperata in mare il corpo è in decomposiz­ione. Piombino, trovato un cadavere tra gli scogli a CalamorescaPIOMBINO. Nel pomeriggio di domenica 8 febbraio, intorno alle tre, è stato scoperto un corpo senza vita tra gli scogli della caletta, esattamente prima del Fosso alle Canne, la piccola spiaggia di sas ... msn.com Si sa ancora poco del cadavere della donna trovato in mare a TrapaniÈ una donna, probabilmente di origine africana, la persona trovata senza vita ieri pomeriggio in mare a Trapani, ... tp24.it Giornata per le vittime della #tratta Il vescovo prega per i migranti morti in mare nelle ultime settimane (di cui non e' certo neanche il numero) e per la migrante rinvenuta cadavere vicino la Colombaia a #Trapani. Potrebbero essere mille e non 380 come ini facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.