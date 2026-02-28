Turismo accessibile ex conventi e caserme trasformati in strutture adatte a viaggiatori senior

Un ex convento e un’ex caserma nel bresciano sono state oggetto di interventi di ristrutturazione per diventare strutture ricettive accessibili ai viaggiatori senior. La trasformazione mira a offrire sistemazioni più confortevoli e adatte alle esigenze di questa clientela. Le nuove strutture sono pronte ad accogliere visitatori che cercano soluzioni di soggiorno pensate per le loro necessità.

Un'ex caserma nel bresciano da trasformare in una struttura ricettiva in grado di venire incontro alle esigenze dei viaggiatori più anziani. O un ex convento siciliano capace di diventare soggiorno inclusivo per viaggi ed esperienze culturali. Sono due esempi dei primi quattro bandi regionali per il progetto nazionale "Turismo accessibile per tutti - 4all" con cui l' Agenzia del Demanio avvia un modello di valorizzazione inclusiva del patrimonio immobiliare pubblico orientato all'accessibilità. Previsti affidamenti della durata tra 6 e 50 anni per realizzare investimenti finalizzati alla rigenerazione degli immobili. I bandi sono aperti fino al 1° ottobre 2026.