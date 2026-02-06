Milano Cortina 2026 Team Event | Italia terza dopo i programmi corti e in piena corsa per la finale

L’Italia si trova al terzo posto nel Team Event di Milano Cortina 2026, dopo aver disputato tre delle quattro prove in programma. La squadra azzurra ha ottenuto 22 punti finora e punta a qualificarsi per la finale. Le prestazioni di Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Lara Naki Gutmann sono state determinanti. Ora l’attenzione è tutta sulla quarta prova, che potrebbe decidere il passaggio del turno.

Dopo tre segmenti su quattro, la squadra azzurra del pattinaggio di figura è al terzo posto con 22 punti: decisive le prestazioni di Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Lara Naki Gutmann. L’Italia del pattinaggio di figura si conferma protagonista nel Team Event dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Al termine di tre dei quattro programmi corti previsti dal format, la Nazionale azzurra occupa la terza posizione provvisoria con 22 punti, restando pienamente in corsa per la qualificazione alla fase finale della competizione. Davanti agli azzurri ci sono gli Stati Uniti, leader con 25 punti, e il Giappone, secondo a quota 23.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Pattinaggio artistico: ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di Milano Cortina 2026. Italia terza forza Sono state ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano Cortina 2026, Conti-Macii illuminano il Forum: Italia terza nel team event di pattinaggio artistico Gli atleti italiani di pattinaggio artistico hanno conquistato un terzo posto nel team event a Milano, davanti al pubblico del palazzetto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano-Cortina 2026, in arrivo in Italia gli agenti speciali dell'Ice Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Le sedi delle gare Olimpiche di Milano Cortina 2026; Ecco le divise per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026: le divise più belle, tra storia, identità e cultura; Milano-Cortina 2026: l’Italia Team più numeroso di sempre. Milano Cortina 2026, Lara Naki Gutmann incanta nel team eventPrestazione maiuscola della pattinatrice trentina nel programma corto femminile della gara a squadre: terzo posto, record personale e punti pesanti per l’Italia ... sportface.it Milano-Cortina 2026: l'Italia del pattinaggio artistico al viaLa giornata odierna, venerdì 6 febbraio, è considerata praticamente decisiva per la lotta alle medaglie. La tensione è palpabile all’Unipol Forum di Milano, dove l’Italia punta al bronzo, consapevole ... it.blastingnews.com Stasera partono ufficialmente i Giochi Olimpici invernali di Milano - Cortina 2026! Le mascotte ufficiali dei Giochi Tina e Milo, i due ermellini dai manti bianco e marrone, sorella e fratello. Tina e Milo sono stati scelti attraverso un sondaggio pubblico, con oltre facebook #MilanoCortina, dove vedere le #Olimpiadi Invernali 2026 in tv e in streaming x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.