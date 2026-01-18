Iran Khamenei | I morti sono colpa di Trump Il Tycoon evoca il cambio di regime

In un contesto di tensione tra Iran e Stati Uniti, le dichiarazioni di Ali Khamenei attribuiscono le recenti esecuzioni in Iran a Donald Trump, ritenendo che le sue azioni abbiano contribuito alla situazione attuale. La polemica riguarda le responsabilità delle politiche statunitensi e il loro impatto sulle decisioni interne del paese mediorientale. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche tra i due governi e le ripercussioni sulla stabilità regionale.

WASHINGTON – L’affermazione di Donald Trump, secondo la quale le condanne a morte Iran sarebbero state fermate, sono “gelate” da Ali Khamenei, che conferma le esecuzioni, dando la colpa al presidente americano. Di rimando, come in una ytragica partita a tennis, il presidente Usa torna a sfidare l’ayatollah, affermando: “E’ il momento di cercare una nuova leadership in Iran”, mentre dal dipartimento di Stato si era già chiarito che “tutte le opzioni restano sul tavolo” e che con gli Usa “non si scherza”. La Guida suprema della Repubblica islamica tuona in occasione della festività dell’Eid al-Mab’ath: “Riteniamo il presidente degli Stati Uniti colpevole per le vittime, i danni e le calunnie da lui rivolte alla nazione iraniana”, afferma all’indomani di quella che sembrava una ‘apertura’ americana quando il presidente Usa aveva accolto con favore, perfino ringraziato, per le 800 impiccagioni fermate in Iran. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Iran, Khamenei: “I morti sono colpa di Trump”. Il Tycoon evoca il cambio di regime Leggi anche: Iran: morti e feriti in proteste, regime evoca pena capitale. Khamenei innalza allerta Leggi anche: Khamenei sfida Trump: “Criminale”. Gli 007 Usa: “L’Iran prepara attacchi a basi americane”. Il tycoon: “Ora di un cambio di leadership a Teheran” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta; Iran, dalla protesta al massacro. Tutti i rischi dell’opzione militare; Iran: morti e feriti in proteste, regime evoca pena capitale. Trump: Usa pronti ad aiutare; Iran, sangue e repressione: “Pena di morte ai rivoltosi”. Si temono oltre 200 vittime. Khamenei: 'I morti sono colpa di Trump'. E il tycoon evoca il cambio di regime - escalation sull'Iran, nutrita da indicazioni di un lavorio diplomatico da più parti e del ritor ... ansa.it

Iran, Khamenei accusa Trump: i morti sono colpa sua, ma ammette che sono migliaia - Torna a parlare in pubblico la guida suprema Khamenei e lo fa oggi sabato 17 gennaio a Teheran approfittando della celebrazione dell' Eid al- tg.la7.it

Iran, Khamenei: "Usa colpevole per morti”. Trump risponde: "Serve nuova leadership". LIVE - Ali Khamenei attacca Donald Trump, accusandolo di essere responsabile delle morti in Iran durante le proteste. tg24.sky.it

Donald Trump chiede la fine del regime dell’ayatollah Ali Khamenei. In un’intervista a "Politico", il presidente degli Stati Uniti ha affermato che è “il momento di cercare una nuova leadership per l’Iran”, accusando Khamenei di aver distrutto il Paese e di aver - facebook.com facebook

Donald #Trump chiede la fine del regime dell’ayatollah Ali #Khamenei. In un’intervista a "Politico", il presidente degli #StatiUniti ha affermato che è “il momento di cercare una nuova leadership per l’ #Iran”, accusando #Khamenei di aver distrutto il Paese e x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.