L'ex presidente degli Stati Uniti ha affermato di desiderare solo la libertà per il popolo iraniano durante una telefonata con il Washington Post. La dichiarazione è arrivata poco dopo le 4 del mattino, in un breve intervento che ha attirato l'attenzione sui suoi commenti riguardo alla situazione in Iran. Nessun altro dettaglio è stato fornito nel breve scambio.

WASHINGTON, 28 FEB – “Tutto ciò che voglio è la libertà per il popolo iraniano”. Lo ha detto Donald Trump in una breve intervista telefonica col Washington Post poco dopo le 4 del mattino. “Voglio una nazione sicura, ed è ciò che avremo”, ha detto il presidente nelle sue prime dichiarazioni degne di nota dopo aver annunciato l’attacco contro l’Iran. (ANSA) TEHERAN, 28 FEB – Il sito web della magistratura iraniana Mizan, citando la procura locale, afferma che “è salito a 85” il bilancio delle vittime di “un attacco a una scuola femminile a Minab”, nel sud dell’Iran. “Il numero di martiri nella scuola femminile di Minab è salito a 85”, riporta il sito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘voglio solo la libertà per il popolo iraniano’

«Auspichiamo il cammino verso la libertà del popolo iraniano»Il Comitato Donna Vita Libertà di Piacenza intende esprimere il proprio sostegno alla grande mobilitazione di piazza che, a distanza di più di tre...

In programma a Verona un flash mob per la libertà del popolo iranianoUn flash mob di solidarietà con il popolo iraniano si terrà martedì 6 gennaio a Verona.

Donald Trump: Voglio solo la libertà per il popolo iraniano

Tutti gli aggiornamenti su Trump.

Temi più discussi: Iran, Trump: Non voglio una soluzione militare ma a volte serve. Annullati voli Istanbul-Teheran; Trump vuole anche Cuba: 'Valuto un'acquisizione amichevole'; Trump, 'voglio solo la libertà per il popolo iraniano'; Perché l'Iran è sotto attacco? Trump vuole rovesciare il regime e favorire un colpo di stato.

Trump, 'voglio solo la libertà per il popolo iraniano'(ANSA) - WASHINGTON, 28 FEB - 'Tutto ciò che voglio è la libertà per il popolo iraniano'. Lo ha detto Donald Trump in una breve intervista ... notizie.tiscali.it

Trump: «Voglio la libertà per il popolo iraniano e difendere gli americani»Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che «Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato». Colpita anche l’area in cui si trova una residenza ... ilsole24ore.com

Salvini, cheerleader di Trump. Ecco, parlavo proprio di quelli come te. Nel post predente a questo parlavamo proprio di questo: Massacro in Iran: 50 bambine uccise in un attacco israeliano (coadiuvato dagli USA), contro una scuola elementare a Minab. Lo ste - facebook.com facebook

Uno dei leader più ostili a Trump, Carney, spiega perché l’operazione contro l’Iran aiuta a promuovere le libertà (non solo in Iran). Perché Teheran sostiene il terrorismo, è la principale fonte di instabilità in Medio Oriente e il suo programma nucleare è una min x.com