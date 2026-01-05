In programma a Verona un flash mob per la libertà del popolo iraniano
Un flash mob di solidarietà con il popolo iraniano si svolgerà a Verona martedì 6 gennaio alle ore 11 nel cortile del Mercato Vecchio, alle spalle di piazza dei Signori. L’iniziativa, intitolata “Iran: per la libertà”, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Iran, promuovendo un gesto simbolico di sostegno e vicinanza alle aspirazioni di libertà del popolo iraniano.
Un flash mob di solidarietà con il popolo iraniano si terrà martedì 6 gennaio a Verona. L’iniziativa, intitolata “Iran: per la libertà”, è in programma alle ore 11 nel cortile del Mercato Vecchio, alle spalle di piazza dei Signori, e nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Flash mob “Vogliamo prendere il treno!”, il flash mob di Legambiente Campania
Leggi anche: Prima della Scala, flash mob simbolico di +Europa per l’Ucraina: “Libertà e cultura minacciate dalla Russia”
In programma a Verona un flash mob per la libertà del popolo iraniano - Il 6 gennaio si terrà un'iniziativa pacifica di solidarietà per richiamare l'attenzione sulle lotte per i diritti e la democrazia in Iran ... veronasera.it
Elisa, flash mob davanti all'Arena di Verona Video - Questa edizione del Festival è dedicata all'ambiente ed Elisa ne è la Direttrice Artistica. ilgazzettino.it
Flash mob, concerti, spettacoli, raccolta di fondi. In occasione - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, istituita dall'Onu il 25 novembre, il Comune, che sostiene e protegge le ... ilgazzettino.it
Mozart a Verona, un omaggio all’universo femminile: ecco tutto il programma - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.