Auspichiamo il cammino verso la libertà del popolo iraniano

Il Comitato Donna Vita Libertà di Piacenza esprime il proprio sostegno alla mobilitazione delle iraniane e degli iraniani, che dopo oltre tre anni dall’uccisione di Jina Mahsa Amini, continuano a manifestare in diverse città e ambienti pubblici. Questa mobilitazione rappresenta un momento importante nel percorso verso la libertà e i diritti fondamentali del popolo iraniano.

