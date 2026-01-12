Auspichiamo il cammino verso la libertà del popolo iraniano
Il Comitato Donna Vita Libertà di Piacenza esprime il proprio sostegno alla mobilitazione delle iraniane e degli iraniani, che dopo oltre tre anni dall’uccisione di Jina Mahsa Amini, continuano a manifestare in diverse città e ambienti pubblici. Questa mobilitazione rappresenta un momento importante nel percorso verso la libertà e i diritti fondamentali del popolo iraniano.
Il Comitato Donna Vita Libertà di Piacenza intende esprimere il proprio sostegno alla grande mobilitazione di piazza che, a distanza di più di tre anni dall’uccisione di Jina Mahsa Amini, vede nuovamente migliaia di iraniane e iraniani manifestare in strada, nei mercati e nelle Università contro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
