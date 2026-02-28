Trump non è contento di come stanno andando i negoziati con l’Iran

Trump ha espresso insoddisfazione riguardo ai negoziati attuali con l’Iran, considerandoli insufficienti per evitare un intervento militare. I colloqui sono centrati sul programma nucleare iraniano e vengono visti come l’ultima opportunità per scongiurare un possibile attacco. Le parti coinvolte stanno cercando di trovare un accordo, ma le divergenze persistono e non si registrano passi avanti significativi.

Donald Trump ha detto venerdì di non essere contento di come stanno andando i negoziati con l’Iran. Sono considerati quasi un’ultima possibilità di evitare un nuovo attacco statunitense contro l’Iran e si si sono svolti a Ginevra, in Svizzera, giovedì. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di partire dalla Casa Bianca per un viaggio in Texas, Trump ha detto: «Non sono contento del fatto che non siano disposti a darci ciò che ci serve. Questa cosa non mi entusiasma, vedremo che succede». Trump ha anche detto di non aver ancora deciso su un eventuale attacco, ma che l’Iran «non può avere un’arma nucleare». Giovedì gli inviati di Trump... 🔗 Leggi su Ilpost.it

