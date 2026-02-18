Come stanno andando i negoziati sul nucleare iraniano
Il negoziato sul nucleare iraniano procede con difficoltà a causa delle recenti tensioni tra Teheran e le potenze mondiali. La questione si è complicata dopo che l’Iran ha annunciato di aver arricchito l’uranio oltre i limiti stabiliti, riducendo la fiducia nelle trattative. Le delegazioni si sono incontrate più volte a Vienna, ma senza risultati concreti. La discussione si svolge tra segnali contrapposti, mentre cresce la preoccupazione internazionale per un possibile aumento delle tensioni nella regione. La prossima sessione è prevista per la prossima settimana.
Groenlandia, Vance: "I negoziati con la Nato stanno andando bene"La Groenlandia riveste un ruolo strategico nell’Artico, un’area di crescente interesse geopolitico.
I colloqui sul nucleare iraniano a GinevraIl ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Ginevra Steve Witkoff e Jared Kushner per discutere il futuro del nucleare iraniano, a causa delle tensioni crescenti tra Teheran e gli Stati Uniti.
Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza
