Groenlandia Vance | I negoziati con la Nato stanno andando bene

La Groenlandia riveste un ruolo strategico nell’Artico, un’area di crescente interesse geopolitico. Vance ha dichiarato che i negoziati con la Nato procedono positivamente, sottolineando l’importanza della sicurezza nella regione. Tuttavia, paesi come Cina, Russia e Danimarca manifestano ambizioni di controllo su questa terra, evidenziando le tensioni e le sfide che caratterizzano l’attuale scenario geopolitico dell’Artico.

“Il nostro intero sistema di difesa missilistica dipende dalla sicurezza dell’ Artico. Nel frattempo, i cinesi, i russi e perfino i danesi che controllano ammettono di voler controllare quella struttura, di voler controllare l’isola, quella massa di terra. Ciò ci renderebbe più deboli, renderebbe il nostro Paese più in pericolo, ciò significherebbe che se il presidente negoziasse con un leader straniero avrebbe meno potere perché questi sarebbero in grado di minacciare realisticamente la sovranità e la sicurezza territoriale degli Stati Uniti d’America. Non permetteremo che ciò accada. I negoziati con la Nato stanno andando bene”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

