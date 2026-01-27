La società cinese ByteDance, madre di TikTok, ha pattuito con gli accusatori negli Stati Uniti. L’accordo evita un processo lungo e rischioso sulla dipendenza dei bambini dai social. La decisione arriva la notte prima dell’inizio della selezione della giuria. Ora si aspetta di capire quali misure saranno adottate per proteggere i più giovani.

La società madre di TikTok, ByteDance, ha raggiunto un accordo nell’ambito di un processo storico sulla dipendenza da social media nel corso della nottata precedente all’inizio del processo di selezione della giuria. Lo ha dichiarato il team legale del ricorrente, il Social Media Victims Law Center (“Centro legale per le vittime dei social media”). “Le parti sono liete di aver raggiunto una risoluzione amichevole della controversia”, ha dichiarato l’ente, sottolineando che i termini dell’accordo sono riservati. Meta e Google, proprietaria di YouTube, rimangono imputate nel caso. TikTok patteggia sulla dipendenza ed evita il processo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - TikTok crea dipendenza ai bambini? Il colosso cinese patteggia con gli accusatori per evitare un processo negli Usa

Approfondimenti su TikTok Dependenza

TikTok ha annunciato la creazione di una joint venture per conformarsi alle normative statunitensi e prevenire un possibile divieto nel paese.

ByteDance, società cinese, ha venduto l’80% di TikTok a investitori statunitensi, segnando un cambiamento nella gestione del social nel mercato americano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su TikTok Dependenza

Argomenti discussi: Anche Netflix verrà invasa dai video verticali, come TikTok e Instagram; Perché lo shopping online alza il cortisolo e come recuperare il benessere finanziario e mentale; TikTok aumenta la durata dei video da 3 a 5 minuti con nuovi algoritmi premiali; Video. Greenpeace svela effigi di Trump e Putin a Bruxelles, chiede all'UE stop ai combustibili fossili.

TikTok patteggia sul caso dipendenza da social media. Lo scontro tra i genitori e le Big Tech sul futuro dei giovaniLa società madre di TikTok, ByteDance, ha raggiunto un accordo nell'ambito di un processo storico sulla dipendenza da social media nel corso della nottata precedente ... corriereadriatico.it

Per TikTok c’è l’accordo. Evita il processo Usa sulla dipendenza dai socialSi tratta di un fatto storico che porta in tribunale Meta e Google. Anche Snap Inc, società madre di Snapchat, ha raggiunto un patto la scorsa settimana per ... repubblica.it

Meta, TikTok e YouTube accusate di gestire le piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi. Processi simili pronti a partire in altri Stati. Un’idea nuova: non è indispensabile vietare ai ragazzi i social ma lo è rendere i social adeguati ai ragazzi - facebook.com facebook

TikTok crea una società americana e sfugge al divieto negli Usa. Trump: “Felice di averlo salvato” x.com