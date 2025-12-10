Nato reliquia della Guerra Fredda ritiriamoci | la proposta del deputato repubblicano Massie al Congresso
Un deputato repubblicano propone di ritirare la NATO, evidenziando le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Europa. Mentre la nuova strategia di sicurezza americana sottolinea il declino del continente europeo, il dibattito sul ruolo e il futuro dell’Alleanza Atlantica si intensifica, riflettendo le sfide geopolitiche attuali.
Mentre l’Europa è in fibrillazione per la nuova National Security Strategy dell’amministrazione Trump – che ha spiazzato le cancellerie del Vecchio Continente con un ritratto spietato ma realistico di un continente in pieno declino demografico, politico e sociale, destinato a doversi occupare sempre più in prima persona della propria sicurezza – negli Stati Uniti infuria il dibattito sul futuro della Nato. Per la componente più intransigente dell’elettorato di Donald Trump e del movimento MAGA, la NATO è soprattutto una spesa inutile: un ingombrante carrozzone politico-militare che grava sulle tasche dei contribuenti americani. 🔗 Leggi su It.insideover.com
