Trump come Bush annuncia la guerra preventiva contro l’Iran Massie lo attacca | Non Autorizzato

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una strategia di guerra preventiva contro l’Iran, affermando di agire per proteggere gli interessi nazionali. Dalla residenza di Mar-a-Lago, in Florida, ha comunicato ufficialmente le intenzioni del suo governo senza specificare dettagli operativi. Il deputato ha criticato la decisione definendola non autorizzata. La dichiarazione ha suscitato reazioni nel panorama politico americano.

Dalla sua residenza di Mar-a-Lago, Florida, il presidente Usa Donald Trump, per mezzo di un cupo video-messaggio pubblicato su Truth Social, ha annunciato l’avvio dell’operazione militare congiunta Usa-Israele contro l’Iran che ha come obiettivo quello di decapitare i vertici della Repubblica Islamica e inibire la rappresaglia di Teheran. Nel messaggio, durato circa otto minuti, Trump ha definito l’operazione come una misura necessaria per «difendere il popolo americano eliminando minacce imminenti dal regime iraniano», che ha qualificato come «un gruppo vizioso di persone molto dure e terribili». Fonti israeliane e Usa hanno confermato che si tratta di un’operazione congiunta, con obiettivi che includono apparati di sicurezza, infrastrutture missilistiche e residenze di alti funzionari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Trump annuncia attacchi via terra contro i narcos e minaccia l’IranIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia una nuova escalation nella lotta al narcotraffico e lancia un duro avvertimento all’Iran.

Trump annuncia un’“armada” Usa verso l’Iran e rivendica stop alle esecuzioni

Usa, Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia ulteriori tariffe globali del 10%Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Corte Suprema boccia i dazi. Trump annuncia 'ulteriori tariffe globali del 10%' ... tg24.sky.it

Stati Uniti La Corte Suprema boccia i dazi, Trump vuole imporre un 10% aggiuntivoLa Corte suprema statunitense boccia i dazi doganali di Donald Trump. Le tariffe imposte in base all'International Emergency Economic Powers Act (IEEAP), la legge che concede al presidente di adottare ... bluewin.ch

