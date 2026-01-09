Trump annuncia attacchi via terra contro i narcos e minaccia l’Iran

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato l’intenzione di avviare operazioni militari terrestri contro le reti di narcotraffico e ha rivolto una minaccia all’Iran. La dichiarazione segna un passo importante nelle politiche di sicurezza statunitensi, evidenziando un aumento delle tensioni nelle relazioni internazionali e nel contrasto a criminalità e instabilità regionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia una nuova escalation nella lotta al narcotraffico e lancia un duro avvertimento all'Iran. In un'intervista rilasciata a Fox News, il capo della Casa Bianca ha dichiarato che Washington è pronta ad avviare attacchi via terra contro i cartelli della droga, dopo le operazioni già condotte contro navi sospette nei Caraibi e nel Pacifico. «Inizieremo attacchi di terra contro i cartelli», ha affermato Trump, senza però fornire dettagli sui luoghi o sulle modalità operative. Secondo il presidente, i gruppi criminali avrebbero ormai un controllo esteso sul Messico.

