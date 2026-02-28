Trump | Avviato attacco preventivo all' Iran in difesa degli americani

Le forze armate statunitensi hanno lanciato operazioni di combattimento in Iran, secondo quanto riferito da un portavoce. La dichiarazione è arrivata oggi e riguarda un attacco preventivo, che, secondo l'amministrazione americana, ha lo scopo di proteggere i cittadini statunitensi. Nessun dettaglio è stato fornito sui bersagli o sui danni causati dall'intervento.

Iran, attaccato anche il palazzo dei servizi segreti. Il colpo di Usa e Israele al regime "Poco tempo fa, le forze armate degli Stati Uniti hanno avviato importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando minacce imminenti provenienti dal regime iraniano, un gruppo spietato di persone molto dure e terribili. Le sue attività minacciose mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all'estero e i nostri alleati in tutto il mondo.

Attacco preventivo di Israele e Usa all’Iran. Trump: “L’obiettivo è eliminare le minacce imminenti”Il presidente americano spiega: "abbiamo provato a fare un accordo ma hanno rifiutato".

