Trump | Avviato attacco preventivo all' Iran in difesa degli americani – Il video

Poco tempo fa, le forze armate degli Stati Uniti hanno avviato operazioni di combattimento in Iran. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante ufficiale, che ha affermato che si tratta di un attacco preventivo per proteggere gli americani. L'annuncio è stato fatto attraverso un video pubblicato online. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità o le conseguenze dell'azione è stato fornito.

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "Poco tempo fa, le forze armate degli Stati Uniti hanno avviato importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando minacce imminenti provenienti dal regime iraniano, un gruppo spietato di persone molto dure e terribili. Le sue attività minacciose mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo. Per 47 anni, il regime iraniano ha gridato 'morte all’America' e ha portato avanti una campagna incessante di spargimento di sangue e omicidi di massa, prendendo di mira gli Stati Uniti, le nostre truppe e persone innocenti in molti, molti Paesi. 🔗 Leggi su Open.online

Attacco preventivo di Israele e Usa all’Iran. Trump: “L’obiettivo è eliminare le minacce imminenti”Il presidente americano spiega: "abbiamo provato a fare un accordo ma hanno rifiutato".

Trump: Avviato attacco preventivo all'Iran in difesa degli americani

“Trump ha detto che da parte loro c’è l’interesse a far cadere il regime in pochi giorni. Il conflitto però si potrebbe allargare”. A Fanpage.it Shervin Haravi, avvocata e attivista dei diritti umani iraniana, ha spiegato cosa sta succedendo in Iran dopo gli attacchi di - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlerà oggi alla nazione in merito all’attacco contro l’Iran. La notizia è stata rivelata da un funzionario americano al sito di informazione Axios. Non sono stati ancora forniti dettagli sull’orario o sui contenuti dell’in x.com