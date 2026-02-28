Trump | Avviato attacco preventivo all' Iran in difesa degli americani – Il video

Poco tempo fa, le forze armate degli Stati Uniti hanno avviato operazioni di combattimento in Iran. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante ufficiale, che ha affermato che si tratta di un attacco preventivo per proteggere gli americani. L'annuncio è stato fatto attraverso un video pubblicato online. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità o le conseguenze dell'azione è stato fornito.

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "Poco tempo fa, le forze armate degli Stati Uniti hanno avviato importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando minacce imminenti provenienti dal regime iraniano, un gruppo spietato di persone molto dure e terribili. Le sue attività minacciose mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo. Per 47 anni, il regime iraniano ha gridato 'morte all’America' e ha portato avanti una campagna incessante di spargimento di sangue e omicidi di massa, prendendo di mira gli Stati Uniti, le nostre truppe e persone innocenti in molti, molti Paesi. 🔗 Leggi su Open.online

