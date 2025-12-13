Truffa due anziani giovane casertano arrestato dalla polizia a Campobasso
Un giovane casertano è stato arrestato dalla Polizia a Campobasso per aver truffato due anziani. L'operazione, conclusa in breve tempo, ha portato alla denuncia dell'autore, che tentava di approfittarsi della vulnerabilità delle vittime. L'episodio evidenzia l'importanza di mantenere alta l'attenzione contro le frodi ai danni dei più deboli.
Arriva dalla provincia di Caserta e truffa due anziani a Campobasso ma viene scoperto e arrestato dalla Polizia. E' accaduto ieri dopo che gli agenti della Squadra Mobile hanno notato nel centro cittadino una Fiat Panda che aveva la targa danneggiata e per questo hanno deciso di seguirla. Il giovane alla guida è stato poi visto mentre usciva dall'abitazione di una coppia di anziani nel centro storico. A quel punto i poliziotti lo hanno fermato e controllato scoprendo che in un borsello aveva 2.500 euro in contanti. Nella mattinata, sul telefono fisso dell'abitazione dei due anziani erano arrivate alcune chiamate da parte del truffatore che si era spacciato per un nipote della coppia e, fingendo di trovarsi in difficoltà, aveva chiesto di consegnare ad un suo amico, che di lì a poco sarebbe giunto a casa loro, il denaro necessario per evitare di essere arrestato.
