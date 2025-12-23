Pizzicato a spacciare in centro pusher 19enne in manette

Indagine lampo della Municipale di Rimini che, nella serata di lunedì, ha arrestato uno spacciatore 19enne. A mettere gli agenti sulle tracce del giovane erano state le segnalazioni di alcuni residenti che, sospettando un'attività di vendita di stupefacenti nei pressi di un bar, avevano messo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Blitz al Barco, pusher in manette. Sorpreso a spacciare crack, a casa ha un ‘bazar’ della droga

Leggi anche: Sorpreso a spacciare crack, 39enne in manette

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pusher gira in centro a Perugia con hashish, cocaina ed eroina: arrestato - Pusher gira in centro storico a Perugia con hashish, cocaina ed eroina, oltreché con 95 euro in contanti. umbria24.it