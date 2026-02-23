Napoli | avvistata una balenottera nel porto

Una balenottera di circa 10-12 metri ha fatto capolino nel porto di Napoli, provocando sorpresa tra i passanti. La nave della Guardia Costiera, in uscita dalla darsena Acton, ha notato l’animale vicino alla banchina del Molo Beverello durante un’operazione di routine. L’avvistamento ha attirato l’attenzione di chi si trovava in zona, mentre il cetaceo si muoveva lentamente tra le imbarcazioni. La presenza di questa grande creatura nel porto ha suscitato varie reazioni.

© Lapresse.it - Napoli: avvistata una balenottera nel porto

(LaPresse) – Una balenottera è stata avvistata lunedì mattina nel porto di Napoli. Intorno alle 10 un battello della Guardia Costiera, durante le fasi di uscita dalla darsena Acton del porto per ordinarie attività di vigilanza in mare, ha avvistato nei pressi della banchina del Molo Beverello un esemplare di cetaceo non meglio identificato di lunghezza stimata di circa 10-12 metri. Tenuto conto che l’area portuale in questione è interessata da un intenso traffico marittimo, e in particolare dagli aliscafi e dai mezzi veloci che assicurano il collegamento con le isole minori del golfo di Napoli, la Capitaneria di Porto di Napoli ha disposto l’impiego in area di una motovedetta che, insieme al battello, garantisce una cornice di sicurezza a tutela dell’incolumità del presunto balenottero e dei mezzi in transito. 🔗 Leggi su Lapresse.it Balenottera avvistata nel Porto di Napoli: sospesi tutti gli aliscafiUna balenottera è stata avvistata questa mattina nel porto di Napoli, probabilmente spinta dalla corrente verso il bacino. Sorpresa al porto di Napoli: avvistata una balenottera al Molo BeverelloUna balenottera è stata avvistata al Molo Beverello di Napoli, probabilmente attirata dal traffico di barche e navi. Napoli, avvistata una balenottera al Molo Beverello: stop agli aliscafi in partenza e in arrivo... Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Teatro Sannazaro raso al suolo: Colpo al cuore di Napoli ma sarà ricostruito; Cade e si procura un grave trauma: uomo trasportato da Capri a Napoli con un elicottero dell'Aeronautica; Boscoreale, via ai lavori di restyling del campo sportivo di Villa Regina; Calvizzano, maltrattamenti in famiglia: carcere per un 51enne. Balenottera avvistata vicino al Molo Beverello a Napoli: stop agli aliscafi per Capri, Ischia e ProcidaLa Guardia Costiera è al lavoro per riportare la balenottera al largo; si tratterebbe di un esemplare giovane, di almeno 8 metri di lunghezza ... fanpage.it Napoli, avvistata una balenottera al Molo Beverello: stop agli aliscafi in partenza e in arrivo per le isoleLa mattina del 23 febbraio 2026 è stato sorpreso un cetaceo, probabilmente una balenottera, nel porto di Napoli. Il grosso mammifero ... msn.com NAPOLI, Balenottera avvistata nel porto: operazioni per riportarla in mare aperto #stiletv #stiletvcampania #napoli #balenottera - facebook.com facebook Una balenottera è stata avvistata nell'area del Molo Beverello, a Napoli, nella mattinata di lunedì 23 febbraio. Il cetaceo, di diversi metri di lunghezza, è stato visto nuotare a pochissimi metri dalla banchina del porto. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera, x.com