trofeo di caccia dalla bosnia nel pacco il cranio di un orso spedito insieme alla pelliccia

Un pacco proveniente dalla Bosnia contiene un cranio di orso insieme alla pelliccia, identificati come un trofeo di caccia. L’etichetta riporta con semplicità la descrizione, senza indicare dettagli aggiuntivi. La spedizione è stata effettuata senza particolari restrizioni o segnalazioni di irregolarità. La scena mette in evidenza come alcuni oggetti legati alla caccia vengano trattati come merce comune.

Lo chiamano "trofeo di caccia". Lo scrivono in etichetta con disarmante leggerezza, come fosse un soprammobile, un oggetto qualsiasi da spedire oltreconfine. Poi il pacco arriva a Malpensa, viene appoggiato su un banco della Cargo City, inciso con un taglierino. E dentro, avvolto nel cellophane, spunta l’orrore: il cranio di un orso bruno. Non un reperto archeologico. Non un falso. Ma il teschio reale di un ursus arctos, partito dalla Bosnia-Erzegovina e diretto in Italia. Insieme, regolarmente dichiarata, una pelliccia della stessa specie. Il cranio, invece, no. Nessuna dichiarazione. Nessun documento. Nessuna autorizzazione prevista dalle norme CITES, la Convenzione di Washington che tutela le specie minacciate di estinzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

