Cranio di orso bruno sequestrato a Malpensa | Trofeo di caccia in Bosnia

Un cranio di orso bruno è stato sequestrato a Malpensa durante un controllo in un'area di carico. L'operazione è stata condotta dai finanzieri della Sezione Operativa Cites del Gruppo aeroportuale, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il ritrovamento è avvenuto all’interno di un carico in transito, senza che siano state ancora chiarite le modalità di provenienza e destinazione.

Il cranio di un orso bruno è stato sequestrato alla Cargo City di Malpensa dai finanzieri della Sezione Operativa Cites del Gruppo aeroportuale e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il contenuto della spedizione era dichiarato come trofeo di caccia proveniente dalla Bosnia Herzegovina. malpensa cargo city Il controllo: pacco senza documentazione. L'ispezione del pacco, che conteneva una pelliccia d'orso appartenente alla specie "ursus arctos" (orso bruno), regolarmente dichiarata, ha portato al rinvenimento di un cranio della stessa specie animale che, pur rientrando tra le specie tutelate dalla Convenzione di Washington, non era stato dichiarato né risultava scortato da alcuna documentazione che ne autorizzasse la regolare importazione ai fini delle norme Cites. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

