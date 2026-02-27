Da un pacco arrivato a Malpensa spunta il cranio di un orso bruno | sequestrato il trofeo di caccia

A Malpensa la Guardia di Finanza ha sequestrato un cranio di orso bruno nascosto in un pacco proveniente dalla Bosnia. Il pacco conteneva anche una pelliccia di orso dichiarata correttamente, ma il cranio non aveva i documenti CITES richiesti. Il trofeo di caccia è stato così sequestrato durante i controlli di routine.

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Malpensa un cranio di orso bruno nascosto in un pacco. Il trofeo di caccia è arrivato dalla Bosnia senza i documenti CITES necessari, insieme a una pelliccia di orso correttamente dichiarata.