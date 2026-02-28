Trinchera | Oggi sfida proibitiva ma siamo consapevoli della nostra forza

Il direttore sportivo dei giallorossi ha commentato la partita tra Como e Lecce, in programma per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. Ha definito la sfida come una prova difficile, ma ha anche affermato che la squadra è consapevole delle proprie capacità. Prima del match, ha espresso fiducia nella forza del gruppo e nella preparazione della squadra.

La figura tecnica ha delineato il contesto della partita evidenziando una ricerca di equilibrio tra fiducia nelle capacità della squadra e realismo di fronte a un avversario impegnativo. La parola chiave resta l'oggi, perché si punta a capitalizzare sulle ultime prestazioni e a valorizzare la coesione del gruppo. «Siamo abituati a non fare tabelle. Oggi partita proibitiva, ma siamo consapevoli della nostra forza e confortati dalle ultime prestazioni. Pensiamo a oggi, più che alle partite che restano». «Non improvvisiamo nulla. Ha lavorato non solo questa settimana nell'ottica di un sistema diverso. Col Como è difficile trovare la chiave giusta; modulo o no, conta la prestazione del gruppo e speriamo di non venire meno sotto questo aspetto».