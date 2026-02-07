Sassuolo-Inter Grosso | Sulla carta è una sfida proibitiva ma noi proveremo a dire la nostra

Fabio Grosso si prepara alla partita contro l’Inter e non nasconde le difficoltà. In conferenza stampa, l’allenatore del Sassuolo ha detto che sulla carta si tratta di una sfida proibitiva, ma che i suoi proveranno comunque a fare il massimo. La squadra sente la sfida e cerca di mantenere alta la concentrazione, anche se sa che sarà dura contro un avversario forte.

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, in casa Sassuolo ha preso la parola Fabio Grosso nella consueta conferenza stampa prepartita. Il tecnico neroverde è consapevole delle difficoltà dell’impegno, ma non intende partire battuto, facendo anche il punto sugli infortunati e sottolineando uno dei principali punti di forza dei nerazzurri. Le parole di Grosso alla vigilia di Sassuolo-Inter. «È una partita di campionato contro una squadra che, numeri alla mano, è superiore alle altre. L’Inter arriva da un percorso lungo e ricco di cose fatte molto bene, quindi le difficoltà sono evidenti. Noi però ci siamo preparati per reggere l’urto delle loro qualità e provare, quando possibile, a creare dei problemi.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Alla vigilia della partita tra Sassuolo e Inter, il tecnico neroverde Grosso si prepara alla sfida difficile.

In vista della sfida tra Milan e Sassuolo di domenica 14 dicembre alle 12:30, Fabio Grosso, allenatore dei neroverdi, ha commentato l'importante partita.

