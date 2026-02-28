Tribunali occupati da Ice | Vogliono smantellare i diritti

I tribunali dedicati ai casi di immigrazione sono attualmente sotto pressione e si trovano in uno stato di occupazione da parte dell’Ice. L’obiettivo dichiarato è quello di ripristinare l’integrità di queste strutture, invitando i professionisti legali a entrare nel dipartimento di Giustizia e assumere ruoli di giudice della deportazione. La situazione evidenzia le tensioni tra le autorità e le procedure giudiziarie in materia di immigrazione.

Gang of New York Parla la giudice dell'Immigrazione della corte di Manhattan Olivia Cassin, licenziata con altri 100 colleghi dal governo Trump Gang of New York Parla la giudice dell'Immigrazione della corte di Manhattan Olivia Cassin, licenziata con altri 100 colleghi dal governo Trump «Ripristina l'integrità dei tribunali dell'immigrazione. Se sei un professionista legale, entra nel dipartimento di Giustizia e diventa un giudice della deportazione». È un post del Department of Homelad Security (Dhs) del 20 novembre. Il giorno dopo, la giudice dell'Immigrazione della Corte di New York Olivia Cassin è stata licenziata. Ex public defender, è diventata giudice durante l'amministrazione Obama. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Tribunali occupati da Ice: «Vogliono smantellare i diritti»