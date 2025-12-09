Famiglia nel bosco giudice Angrisano choc | I figli non sono di proprietà dei genitori questi non hanno diritti sulle loro vite se ne occupano i tribunali - VIDEO
Il giorno dopo aver disposto l'allontanamento dei tre figli dai genitori, il giudice Cecilia Angrisano: "I figli non sono di proprietà di nessuno. Possono rivolgersi ad un rappresentante avvocato che li difenda solo dopo che il pm abbia inteso azionare l’azione giudiziaria per la tutela dei diritti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma
Bambini sottratti alla “famiglia del bosco”. Scontro governo-magistrati. Salvini: “Sequestrati”
Famiglia nel bosco, ecco chi sono e come vivono i "neorurali"
Quanto capisco la famiglia che vive nel bosco, avevo fatto la stessa scelta per me, Romina e i nostri figli. Ora metto loro a disposizione una casa. E, se mi contatteranno, anche un lavoro perché non si voltano le spalle all’umanità». Al Bano Carrisi interviene su - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, la curatrice del Tribunale: «Per il ricongiungimento coi figli servono tempo e garanzie» Vai su X
Famiglia nel bosco, la giudice Angrisano all’Anm: “Attacchi sconsiderati, bambini esposti” - La seduta del Tribunale dei minori dell’Aquila dedicata al caso di Palmoli si apre domani alle 15,30 senza la presenza di padre e madre. Riporta repubblica.it
