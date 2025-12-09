Famiglia nel bosco giudice Angrisano choc | I figli non sono di proprietà dei genitori questi non hanno diritti sulle loro vite se ne occupano i tribunali - VIDEO

Il giorno dopo aver disposto l'allontanamento dei tre figli dai genitori, il giudice Cecilia Angrisano: "I figli non sono di proprietà di nessuno. Possono rivolgersi ad un rappresentante avvocato che li difenda solo dopo che il pm abbia inteso azionare l’azione giudiziaria per la tutela dei diritti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

famiglia bosco giudice angrisanoFamiglia nel bosco, la giudice Angrisano all’Anm: “Attacchi sconsiderati, bambini esposti” - La seduta del Tribunale dei minori dell’Aquila dedicata al caso di Palmoli si apre domani alle 15,30 senza la presenza di padre e madre. Riporta repubblica.it