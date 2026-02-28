trento rimonta e supera treviso nello scrimmage di castelfranco veneto

Nello scrimmage di Castelfranco Veneto, Nutribullet Treviso e Dolomiti Energia Trentino si sono affrontate in una partita caratterizzata da una rimonta dei padroni di casa. La squadra trentina ha recuperato punti e concluso la sfida con una vittoria, superando così gli avversari nel punteggio finale. La partita ha visto due formazioni impegnate in un confronto giocato fino alla fine.

La sfida tra Nutribullet Treviso e Dolomiti Energia Trentino si è chiusa con una rimonta firmata dai ragazzi dell’energia trentina, che hanno conquistato la vittoria in trasferta per 103 a 95. L’incontro è stato deciso da una panchina molto valorizzata, soprattutto per l’assenza di Jakimovski e Jogela, impegnati con le rispettive nazionali, che ha dato spazio crescente ai giovani e ha premiato l’ingresso in campo di interpreti decisivi come Airhienbuwa, Hassan e Battle. Il monito della serata è stato l’impatto della squadra ospite, capace di ribaltare l’inerzia nel corso della gara e di mettere a referto una prestazione offensiva incisiva, guidata dai 27 punti di Battle e dalla continuità di Steward e Jones. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Trento batte in rimonta Treviso nello scrimmage di Castelfranco VenetoTrento rimonta e porta a casa il test di Castelfranco Veneto, imponendosi 95-103 in una partita utile per ritrovare ritmo dopo la pausa. La Dolomiti Energia si presenta senza Jakimovski e ... pianetabasket.com

