Girone A | nel Veneto successo in rimonta L’Union Brescia fa il colpaccio Supera Arzignano ed è seconda

Nel Girone A del campionato, l’Union Brescia ha iniziato il girone di ritorno con una vittoria importante, superando Arzignano e posizionandosi al secondo posto. La squadra ha mostrato determinazione nel rimontare e consolidare la propria posizione in classifica. La sfida mette in evidenza l’equilibrio e la competitività del campionato regionale, con squadre che cercano costantemente di migliorare i propri risultati.

ARZIGNANO (Vicenza) Una Union Brescia fermamente decisa a vincere apre il girone di ritorno nel migliore dei modi. Nonostante le numerose assenze, infatti, la squadra di mister Corini s'impone in rimonta (1-2) in casa dell' Arzignano e sale al secondo posto, riducendo a undici i punti di distacco dal Vicenza capolista (fermato sul pari a Lumezzane). La prima parte della gara è avara di emozioni e il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nell ripresa invece, dopo solo 2', complice un'uscita non felice di Gori, Moretti sblocca il risultato con un dosato pallonetto che costringe i biancazzurri all'inseguimento.

