Aquila Trento si prepara a giocare uno scrimmage contro Treviso. La partita si svolge in vista di un impegno importante tra due squadre che cercano di migliorare le proprie prestazioni. La sfida si svolge sul campo, con i giocatori pronti a mettersi in mostra e a testare le proprie strategie prima delle competizioni ufficiali. La partita rappresenta un momento di verifica per entrambe le formazioni.

Si avvicina una sfida di rilevanza strategica tra due squadre in cerca di continuità: Dolomiti Energia Trentino affronta Nutribullet Treviso in una sessione di allenamento programmata presso la palestra Florence Nightingale di Castelfranco Veneto. Dopo una lunga pausa, la formazione trentina calibra ritmo e soluzioni di gioco in vista degli impegni decisivi della stagione. La contesa in programma sabato 28 febbraio 2026 alle 19:30 rappresenta un banco di prova fondamentale per cancellieri e i suoi uomini, che mirano a proseguire nel percorso di preparazione in ottica postseason. L’obiettivo è mantenere alta la competitività in vista della postseason di EuroCup, che inizierà con l’ottavo di finale al Palasport Taliercio contro l’Umana Reyer Venezia, insieme alle ultime nove partite della regular season di LBA. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Aquila Trento torna in campo per lo scrimmage contro Treviso

Aquila Trento contro Ulm: sfida fondamentale per il quarto posto in EuroCupLa sfida tra Dolomiti Energia Trentino e ratiopharm Ulm, valida per il round 18 della BKT EuroCup, si presenta come appuntamento decisivo per la...

L’Atletico torna al lavoro. Domenica big match contro L’AquilaBrindisi di mezzanotte e poi tutti a nanna perché domenica ci sarà una sfida tutta da vivere e serviranno energie e determinazione.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Il Da Vinci vince la terza tappa della Volksbank Aquila Basket School Cup; Armoni Brooks è l’MVP della Coppa Italia 2026; La Visitazione di Raffaello torna a L'Aquila; 'La Visitazione' di Raffaello torna a L'Aquila dopo 400 anni.

Aquila Trento, domani si torna in campo per lo scrimmage contro TrevisoDopo tredici giorni di sosta, la Dolomiti Energia Trentino torna sul parquet per uno scrimmage contro la Nutribullet Treviso, in programma presso la palestra dell’istituto Florence ... pianetabasket.com

Trento, domani si torna in campo per lo scrimmage contro TrevisoNutribullet Treviso vs Dolomiti Energia Trentino Scrimmage | Palestra Florence Nightingale, Castelfranco Veneto Sabato 28 febbraio 2026 | ore 19.30 Kinesi ... basketinside.com

Aquila Basket scende in campo con noi Hype Club | Padel Trento Via 8 Marzo TN #padel #trento #hypeclub . . . @zoominstudio.it - facebook.com facebook

Aquila Trento-Pallacanestro Varese | La situazione e dove vederla in tv @Sportando x.com