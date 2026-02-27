Sabato 28 febbraio alle 18, Civitanova e Verona si sfideranno in una delle semifinali della Supercoppa Italiana di volley maschile, con la partita trasmessa in diretta televisiva e in streaming. La sfida si svolgerà presso il luogo designato per questa fase del torneo, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’evento in tempo reale. La partita rappresenta un momento importante della competizione di quest’anno.

Civitanova e Verona si affronteranno nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile, che si giocherà sabato 28 febbraio (ore 18.00) a Trieste. La competizione si disputerà durante il fine settimana nel capoluogo giuliano, dopo il rinvio di alcuni mesi a causa di alcuni problemi organizzativi che ne hanno impedito lo svolgimento in autunno in Arabia Saudita. In palio la qualificazione all’atto conclusivo di domenica, da disputare contro la vincente del confronto tra Trento e Perugia. La compagine veneta si presenterà all’appuntamento dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia e aver stupito gli appassionati per l’intera stagione, chiudendo la regular season di Superlega al secondo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Civitanova-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Trento-Perugia, Supercoppa Italiana volley 2026: orario, programma, streamingTrento e Perugia si affronteranno nella prima semifinale della Supercoppa Italiana di volley maschile, che si giocherà sabato 28 febbraio (ore 15.

Dove vedere in tv Napoli-Milan, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streamingVerso la Supercoppa Italiana 2025, con la prima semifinale in programma quella che aprirà le danze di una competizione da decidersi in pochi...

Temi più discussi: Bologna Udinese in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Cagliari-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario; Dove vedere in tv la Champions League di calcio 2026: orari partite 24-25 febbraio, programma, streaming; Dove vedere in tv Fiorentina-Jagiellonia di Conference League.

Bologna-Brann, dove vedere i playoff di Europa League in tv e streamingRitorno dei playoff di Europa League per il Bologna impegnato oggi alle 21 in casa contro il Brann. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e su NOW . Appuntamento anche con Diretta ... sport.sky.it

Sassuolo-Atalanta: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Sassuolo-Atalanta in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 27^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

| PRESS CONFERENCE: DEL MONTE SUPERCOPPA Coach Soli ha presentato la Supercoppa in programma a Trieste, con Rana Verona che sfiderà Civitanova in Semifinale: youtu.be/pTHnwgl5dZg #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #volleybal x.com

| PRESS CONFERENCE: DEL MONTE SUPERCOPPA Coach Soli ha presentato la Supercoppa in programma a Trieste, con Rana Verona che sfiderà Civitanova in Semifinale Guarda la conferenza stampa completa #RanaVerona #VeronaVolley #Noi - facebook.com facebook