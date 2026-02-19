Auto contro il passaggio a livello treni in ritardo e circolazione in tilt sulla Milano-Lecco

Un’auto ha investito una barriera al passaggio a livello, causando il blocco dei treni sulla linea Lecco-Milano. L’incidente ha provocato ritardi fino a 50 minuti, con passeggeri costretti ad aspettare sui binari. Il traffico veicolare è rimasto paralizzato e le autorità stanno intervenendo per chiarire la dinamica. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa in entrambe le direzioni, creando disagi per chi viaggia tra le due città. La situazione rimane sotto controllo mentre si cercano soluzioni rapide.

Un incidente al passaggio a livello e ritardi fino a 50 minuti per i treni lungo la linea Lecco-Milano. Una mattinata di disagi per i pendolari delle tratte Lecco-Milano e Lecco-Bergamo che attraversano la stazione di Calolziocorte Olginate (Lecco) dove si è verificato il danneggiamento a un passaggio livello provocato da un veicolo in transito. Lo comunica Trenord che tramite gli aggiornamenti via app, poco prima delle 8 di giovedì 19 febbraio, ha annuncia che “la circolazione della direttrice è stata rallentata”. All’origine dei ritardi un incidente con un'auto che ha danneggiato le sbarre del passaggio a livello.🔗 Leggi su Milanotoday.it

