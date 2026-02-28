Trema la terra in Campania | avvertito terremoto di magnitudo 3.5

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita nel Napoletano. L'evento sismico si è verificato nelle ultime ore e ha interessato una vasta area della regione Campania. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti, ma la terra ha tremato chiaramente in diversi quartieri della zona. La Protezione Civile sta monitorando la situazione.

Trema ancora la terra nel Napoletano. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei alle ore 11:20. L'evento sismico, localizzato dalla Sala Operativa dell'INGV-Osservatorio Vesuviano di Napoli, è avvenuto a bassa profondità, a soli 3 km, ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Al momento, fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose.