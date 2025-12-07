Terremoto al confine | la terra trema magnitudo 7.0
Il paesaggio immobile dell’estremo Nord ha tremato all’improvviso, rompendo la quiete di un sabato che sembrava identico a mille altri. Una scossa lunga, profonda, sentita a distanza come un’onda che attraversa ghiacci, foreste e villaggi sparsi tra Alaska e Yukon. In quelle terre dove il vento è l’unico rumore costante, la vibrazione è arrivata come qualcosa di alieno, una fitta improvvisa che ha spinto molti ad affacciarsi fuori, a cercare nel vuoto qualche segno di pericolo. Un terremoto forte, netto, che ha attraversato una regione abituata a convivere con la natura più estrema ma non indifferente a una magnitudo 7. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
