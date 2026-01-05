Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata oggi alle ore 13 ai Campi Flegrei, in Campania. Si tratta di un evento sismico di lieve entità, seguito da altre scosse meno intense. La situazione rimane monitorata dalle autorità, senza segnalazioni di danni o conseguenze significative.

Scossa di magnitudo 2.9 ai Campi Flegrei. Il terremoto è stato localizzato alle ore 13.54 dalla sala operativa Ingv ad una profondità di 3 km. Altre scosse molto più lievi si sono registrate alle 10.33 e alle 10.35 rispettiovamente di magnituto 1.2 e 1.7.

© Anteprima24.it - Trema ancora la terra in Campania: scossa di magnitudo 2.9 dopo due più lievi

