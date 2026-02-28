Sanremo 2026 Alessandro Gassmann contro la presenza di Gianni Morandi | Le regole non sono uguali per tutti

Alessandro Gassmann si è scagliato contro la partecipazione di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2026, evidenziando che le regole non sarebbero state applicate allo stesso modo per tutti i partecipanti. La sua reazione arriva dopo la sorpresa per la presenza dell’artista, che ha suscitato discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La polemica riguarda il modo in cui sono state gestite le regole del festival.

La presenza a sorpresa di Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2026 fa infuriare Alessandro Gassmann. L’attore, infatti, ha scritto un post al vetriolo sui social: “Ah. quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso. Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare Guerrieri la serie che parte su Rai 1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante. vabbè dai, sti cazzi, regole NON uguali per tutti. ci vediamo dal 9 marzo”. Il figlio di Alessandro Gassmann, Leo, è infatti in gara al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Tpi.it

