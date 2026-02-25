Sanremo 2026 è dei papà famosi che fanno dediche innamorate ai figli in gara | Gianni Morandi a Tredici Pietro Alessandro Gassmann a Leo e Gigi D' Alessio a LDA

Sanremo 2026 si anima con dediche tra papà e figli in gara, perché i cantanti più noti si dedicano ai propri figli durante le esibizioni. Gianni Morandi canta a Tredici Pietro, Alessandro Gassmann si rivolge a Leo, mentre Gigi D'Alessio dedica una canzone a LDA. Ogni gesto diventa un momento intimo che coinvolge il pubblico, mentre i telefonini riprendono le emozioni più genuine. La scena si ripete tra musica e affetto sincero.

C’è una cosa che il palco dell’Ariston sa fare benissimo, oltre a lanciare carriere e spezzare cuori: trasformare i papà più famosi d’Italia in follower emozionati con il telefono in mano. Sanremo 2026 porta in gara tre «figli di» d’eccezione – Tredici Pietro, Leo Gassmann e LDA – e i rispettivi padri, ovvero Gianni Morandi, Alessandro Gassmann e Gigi D’Alessio, non hanno resistito. Risultato: una gara parallela, tutta a colpi di post Instagram, a chi scrive la dedica più tenera. Spoiler: hanno vinto tutti. Perché c’è qualcosa di universale, e di straordinariamente commovente, nel vedere un genitore guardare il proprio figlio salire su un palco. 🔗 Leggi su Amica.it

Sanremo 2026, Morandi e Gassmann papà orgogliosi: il sostegno social ai figli in garaMorandi e Gassmann sono felici perché i loro figli partecipano a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni MorandiTredici Pietro partecipa a Sanremo 2026 dopo aver tentato l’anno scorso senza successo.

Temi più discussi: Sanremo 2026, cos'è successo ieri sera alla prima serata del Festival; Perché Sanremo 2026 non è un festival musicale, ma un rito di autoconservazione; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival.

Sanremo 2026, seconda serata: la diretta della conferenza stampa con Carlo Conti, la scaletta, la classifica e gli ospitiOggi 25 febbraio 2026 la seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Dopo la prima serata di ieri con l'esibizione dei trenta big in gara oggi ci cambia. ilmattino.it

La scaletta della prima serata di Sanremo 2026: l’ordine dei cantanti, il co-conduttore e il superospiteDa Can Yaman, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, a Tiziano Ferro. E l’ordine di apparizione dei cantanti in gara ... vanityfair.it

Papà Gianni Morandi unico come sempre. Il gesto per il figlio Tredici Pietro - facebook.com facebook

Tredici Pietro è in gara a Sanremo 2026 con il brano "Uomo che cade". Nell'intervista a Say Waaad di aprile 2025, raccontava dei valori che gli sono stati insegnati dal padre, Gianni Morandi. #radiodeejay #onair #saywaaad #tredicipietro #Sanremo2026 x.com