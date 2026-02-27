Gianni Morandi a sorpresa sul palco di Sanremo 2026 per Vita con Tredici Pietro
Sul palco di Sanremo 2026, Gianni Morandi ha fatto una sorpresa durante la presentazione del brano
Per chi ha ancora Lucio Dalla negli occhi, e nelle orecchie, non avrebbe potuto esserci regalo migliore. Tredici Pietro ha portato sul palco di Sanremo 2026 Vita, brano storico del cantautore bolognese portato al successo insieme a suo padre - Gianni Morandi - e che non sapevamo potesse prevedere una sorpresa così. Nessuno aveva parlato del suo arrivo all'Ariston e vederlo lì, a cantare col suo ragazzo, è un'emozione che ricorderemo per molto tempo. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it
Tredici Pietro, tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi: dal palco allo stadio aspettando SanremoBologna, 4 febbraio 2026 – Non c’è Festival di Sanremo che tenga se di mezzo c’è il Bologna.
Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi(Adnkronos) – Tredici Pietro è uno dei 30 concorrenti Big in gara del Festival di Sanremo 2026.
