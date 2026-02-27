Sul palco di Sanremo 2026, Gianni Morandi ha fatto una sorpresa durante la presentazione del brano

Per chi ha ancora Lucio Dalla negli occhi, e nelle orecchie, non avrebbe potuto esserci regalo migliore. Tredici Pietro ha portato sul palco di Sanremo 2026 Vita, brano storico del cantautore bolognese portato al successo insieme a suo padre - Gianni Morandi - e che non sapevamo potesse prevedere una sorpresa così. Nessuno aveva parlato del suo arrivo all'Ariston e vederlo lì, a cantare col suo ragazzo, è un'emozione che ricorderemo per molto tempo. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gianni Morandi a sorpresa sul palco di Sanremo 2026 per Vita con Tredici Pietro

Tredici Pietro, tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi: dal palco allo stadio aspettando SanremoBologna, 4 febbraio 2026 – Non c’è Festival di Sanremo che tenga se di mezzo c’è il Bologna.

Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: gli esordi e il rapporto con papà Gianni Morandi(Adnkronos) – Tredici Pietro è uno dei 30 concorrenti Big in gara del Festival di Sanremo 2026.

